monday.com
monday.com Зарплаты

Зарплата monday.com варьируется от $64,675 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $211,393 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников monday.com. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $145K
Обслуживание клиентов
$86.6K

Операции обслуживания клиентов
$64.7K
Успех клиентов
$85.6K
Аналитик данных
$83.7K
Управление персоналом
$106K
Продуктовый дизайнер
$90.2K
Менеджер проектов
$136K
Инженер по продажам
$127K
Менеджер по разработке ПО
$211K
Архитектор решений
$118K
Общее вознаграждение
$79.1K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В monday.com Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην monday.com είναι Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $211,393. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην monday.com είναι $111,996.

