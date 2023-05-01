Monarch Tractor Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Monarch Tractor варьируется от $125,625 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $260,295 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Monarch Tractor. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Технический менеджер программ
Median $168K
Инженер-механик
$143K
Продуктовый менеджер
$144K

Инженер-программист
$126K
Менеджер по разработке ПО
$260K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Monarch Tractor is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monarch Tractor is $144,218.

Другие ресурсы