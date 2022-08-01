Каталог компаний
Momnt
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Momnt Зарплаты

Зарплата Momnt варьируется от $140,700 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $168,941 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Momnt. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $160K
Продуктовый менеджер
$141K
Архитектор решений
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Momnt — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $168,941. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Momnt составляет $160,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Momnt не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Spotify
  • Google
  • Tesla
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы