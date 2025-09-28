Компенсация Менеджер по разработке ПО in Canada в Momentive.ai составляет от CA$302K за year для P3 до CA$431K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$301K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Momentive.ai. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Momentive.ai RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)