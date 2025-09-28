Каталог компаний
Momentive.ai
Работаете здесь? Подтвердить компанию
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Momentive.ai Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в Momentive.ai составляет от €63.3K за year для P1 до €127K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет €125K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Momentive.ai. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Software Engineer I(Начальный уровень)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.6K+ (иногда €266K+).

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Momentive.ai RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Momentive.ai in United States составляет €291,823 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Momentive.ai для позиции Инженер-программист in United States составляет €213,767.

Другие ресурсы