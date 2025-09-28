Компенсация Инженер-программист in United States в Momentive.ai составляет от €63.3K за year для P1 до €127K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет €125K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Momentive.ai. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Momentive.ai RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)