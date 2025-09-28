Каталог компаний
Momentive.ai
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Все зарплаты Продуктовый дизайнер

Momentive.ai Продуктовый дизайнер Зарплаты

Компенсация Продуктовый дизайнер in United States в Momentive.ai составляет от $199K за year для P4 до $290K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $235K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Momentive.ai. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$199K
$147K
$40.5K
$12K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Momentive.ai RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый дизайнер в Momentive.ai in United States составляет $296,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Momentive.ai для позиции Продуктовый дизайнер in United States составляет $244,000.

Другие ресурсы