Mollie
Mollie Зарплаты

Зарплата Mollie варьируется от $57,450 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $149,235 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $149K
Аналитик данных
$57.4K

Специалист по данным
$92.7K
Маркетинг
$81K
Менеджер проектов
$101K
Аналитик кибербезопасности
$110K
Технический менеджер программ
$114K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Mollie is Менеджер по разработке ПО with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

