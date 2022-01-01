Molex Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Molex варьируется от $28,290 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $179,100 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Molex. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер-механик
Median $120K
Инженер-программист
Median $74.4K
Биомедицинский инженер
$106K

Бизнес-аналитик
$96.9K
Инженер-аппаратчик
$63.5K
ИТ-специалист
$176K
Продуктовый дизайнер
$28.3K
Продуктовый менеджер
$72.1K
Менеджер проектов
$96.9K
Продажи
$51.3K
Аналитик кибербезопасности
$89.4K
Архитектор решений
$179K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Molex — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Molex составляет $93,138.

