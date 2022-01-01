Каталог компаний
Moderna
Moderna Зарплаты

Зарплата Moderna варьируется от $40,899 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $351,832 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне.

Инженер-программист
Median $180K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $260K
Специалист по данным
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Биомедицинский инженер
Median $98K
Бухгалтер
$40.9K
Инженер-химик
$140K
Аналитик данных
$72.6K
Менеджер по работе с данными
$256K
Управление персоналом
$241K
Консультант по управлению
$279K
Инженер-механик
$166K
Продуктовый дизайнер
$336K
Менеджер программ
$332K
Менеджер проектов
$245K
Регуляторные вопросы
$312K
Менеджер по разработке ПО
$352K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Moderna Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Moderna — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $351,832. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Moderna составляет $243,210.

