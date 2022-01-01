Каталог компаний
Moderna
    • О компании

    Moderna Therapeutics is pioneering a new class of drugs, messenger RNA Therapeutics, with the vast potential to treat many diseases across a range of drug modalities and therapeutic areas.

    modernatx.com
    Веб-сайт
    2010
    Год основания
    1,750
    Количество сотрудников
    $500M-$1B
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

