Model N Зарплаты

Зарплата Model N варьируется от $72,611 общей компенсации в год для Менеджер программ в нижнем диапазоне до $280,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Model N. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $280K
Инженер-программист
Median $137K
Управление персоналом
$236K

Юридический отдел
$256K
Консультант по управлению
$80.4K
Менеджер программ
$72.6K
Менеджер по разработке ПО
$259K
Архитектор решений
$217K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Model N — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $280,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Model N составляет $226,502.

