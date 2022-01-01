Mixpanel Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Mixpanel варьируется от $41,790 общей компенсации в год для Консультант по управлению в нижнем диапазоне до $353,723 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mixpanel. Последнее обновление: 10/20/2025

Инженер-программист
L3 $237K
L4 $276K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $242K
Бизнес-операции
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Развитие бизнеса
$269K
Обслуживание клиентов
$101K
Специалист по данным
$221K
Управление персоналом
$340K
Консультант по управлению
$41.8K
Маркетинговые операции
$208K
Продуктовый дизайнер
$354K
Рекрутер
$180K
Продажи
$179K
Менеджер по разработке ПО
$254K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Mixpanel RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mixpanel — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $353,723. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mixpanel составляет $229,193.

