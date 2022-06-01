Mitsubishi Logisnext Americas Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Mitsubishi Logisnext Americas варьируется от $90,450 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $175,875 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mitsubishi Logisnext Americas. Последнее обновление: 10/20/2025

Инженер-механик
Median $93K
Продуктовый дизайнер
$90.5K
Продуктовый менеджер
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер программ
$123K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mitsubishi Logisnext Americas — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $175,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mitsubishi Logisnext Americas составляет $107,805.

