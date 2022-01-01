Mirantis Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Mirantis варьируется от $72,360 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $213,180 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mirantis. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $82.3K

Сетевой инженер

Управление персоналом
$149K
ИТ-специалист
$81.5K

Продуктовый менеджер
$128K
Менеджер программ
$129K
Продажи
$174K
Менеджер по разработке ПО
$129K
Архитектор решений
$213K
Технический менеджер программ
$72.4K
Технический писатель
$98.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mirantis — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $213,180. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mirantis составляет $128,186.

