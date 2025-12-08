Каталог компаний
Средняя общая компенсация Дата-сайентист in India в Mirafra Technologies составляет от ₹2.53M до ₹3.6M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mirafra Technologies. Последнее обновление: 12/8/2025

Средняя общая компенсация

$32.6K - $37.2K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Mirafra Technologies?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Mirafra Technologies in India составляет ₹3,600,545 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mirafra Technologies для позиции Дата-сайентист in India составляет ₹2,532,587.

Другие ресурсы

