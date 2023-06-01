Каталог компаний
Mira
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Mira, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    Mira is a company that creates a modern healthcare network to provide affordable healthcare to 86 million uninsured and underinsured Americans, regardless of their insurance status.

    talktomira.com
    Веб-сайт
    2019
    Год основания
    59
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Mira не найдены

    Похожие компании

    • Lyft
    • Intuit
    • Microsoft
    • Flipkart
    • Dropbox
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы