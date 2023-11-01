Каталог компаний
Minor International
Minor International Зарплаты

Зарплата Minor International варьируется от $10,256 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $37,978 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Minor International. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Бухгалтер
$10.3K
Административный помощник
$10.6K
Аналитик данных
$38K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Minor International — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $37,978. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Minor International составляет $10,570.

