Просмотр отдельных точек данных
Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.
Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше →
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.
Рекомендуемые вакансии
Похожие компании
Другие ресурсы