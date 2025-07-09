Каталог компаний
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Зарплаты

Зарплата Ministry Of Defence варьируется от $60,300 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $80,697 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ministry Of Defence. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Административный помощник
$60.3K
Аналитик данных
$77.8K
Специалист по данным
$65.3K

Продуктовый менеджер
$80.7K
Инженер-программист
$66.7K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Ministry Of Defence is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,697. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ministry Of Defence is $66,662.

Другие ресурсы