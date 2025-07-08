Каталог компаний
Miniso
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Miniso Зарплаты

Зарплата Miniso варьируется от $6,733 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $167,969 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Miniso. Последнее обновление: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дата-сайентист
$168K
Продажи
$6.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Miniso — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $167,969. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Miniso составляет $87,351.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Miniso не найдены

Похожие компании

  • Roblox
  • PayPal
  • Netflix
  • Square
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.