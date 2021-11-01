Minecraft Зарплаты

Каталог компаний
Minecraft
Зарплата Minecraft варьируется от $125,625 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $150,750 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Minecraft. Последнее обновление: 11/22/2025

Продажи
$151K
Программный инженер
$126K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Minecraft — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Minecraft составляет $138,188.

