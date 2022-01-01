MindTickle Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата MindTickle варьируется от $14,439 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $153,628 для Копирайтер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MindTickle. Последнее обновление: 11/27/2025

Программный инженер
Median $46.9K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Продукт-менеджер
Median $79.1K
Менеджер по разработке ПО
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Копирайтер
$154K
Успех клиентов
$86.6K
Аналитик данных
$29.8K
Управление персоналом
$31.6K
IT-специалист
$14.4K
Продукт-дизайнер
$25.1K
Программный менеджер
$65.7K
Проектный менеджер
$89.4K
Операции по доходам
$16.3K
Продажи
$105K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MindTickle Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MindTickle — Копирайтер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $153,628. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MindTickle составляет $65,737.

