MindsDB
MindsDB Зарплаты

Зарплата MindsDB варьируется от $125,134 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $214,200 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MindsDB. Последнее обновление: 11/26/2025

Управление персоналом
$125K
Программный инженер
$214K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MindsDB — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $214,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MindsDB составляет $169,667.

Другие ресурсы

