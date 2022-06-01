Каталог компаний
MillerKnoll
MillerKnoll Зарплаты

Зарплата MillerKnoll варьируется от $5,973 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $91,400 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MillerKnoll. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-механик
Median $91.4K

Инженер производства

Продуктовый дизайнер
$6K
Продуктовый менеджер
$78.1K

Продажи
$55.7K
Инженер-программист
$89.4K
Самая высокооплачиваемая позиция в MillerKnoll — Инженер-механик с годовой общей компенсацией $91,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MillerKnoll составляет $78,108.

