Mill Зарплаты

Зарплата Mill варьируется от $167,160 общей компенсации в год для Менеджер программ в нижнем диапазоне до $229,500 для Юридический отдел в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mill. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $172K
Юридический отдел
$230K
Инженер-механик
$188K

Менеджер программ
$167K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mill — Юридический отдел at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $229,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mill составляет $180,219.

