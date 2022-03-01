Каталог компаний
Migo
Migo Зарплаты

Зарплата Migo варьируется от $35,999 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $53,205 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Migo. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Аналитик данных
$39.8K
Продуктовый дизайнер
$36K
Продуктовый менеджер
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Инженер-программист
Median $50.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Migo — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $53,205. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Migo составляет $45,290.

