Midea Group
Midea Group Зарплаты

Диапазон зарплат Midea Group варьируется от $25,016 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $251,250 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Midea Group. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $92K
Аналитик данных
$49.4K
Финансовый аналитик
$54.9K

Промышленный дизайнер
$41.9K
Инженер-механик
$48.1K
Менеджер по продукту
$71.4K
Руководитель проекта
$25K
Руководитель отдела разработки
$251K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Midea Group, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $251,250. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Midea Group, составляет $52,147.

