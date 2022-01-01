Каталог компаний
MicroStrategy
Работаете здесь? Подтвердить компанию

MicroStrategy Зарплаты

Зарплата MicroStrategy варьируется от $107,100 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $320,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MicroStrategy. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $320K
Административный помощник
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнес-аналитик
$129K
Специалист по данным
$225K
Продуктовый дизайнер
$107K
Продуктовый менеджер
$286K
Менеджер проектов
$200K
Продажи
$209K
Инженер по продажам
Median $263K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MicroStrategy — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $320,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MicroStrategy составляет $208,950.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в MicroStrategy не найдены

Похожие компании

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Все компании ➜

Другие ресурсы