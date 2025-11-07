Компенсация Менеджер по разработке ПО in Czech Republic в Microsoft составляет от CZK 2.75M за year для 64 до CZK 5.29M за year для 66. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 4.04M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
