Компенсация Менеджер по разработке ПО in Czech Republic в Microsoft составляет от CZK 2.75M за year для 64 до CZK 5.29M за year для 66. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 4.04M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия 64 Senior Manager CZK 2.75M CZK 1.99M CZK 512K CZK 248K Principal EM Principal Director of Engineering CZK 3.9M CZK 2.46M CZK 945K CZK 499K 66 CZK 5.29M CZK 2.81M CZK 2M CZK 489K Senior Director 67 CZK -- CZK -- CZK -- CZK --

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга: 20 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 20.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Microsoft ?

