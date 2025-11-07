Каталог компаний
Microsoft
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • Czech Republic

Microsoft Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Czech Republic

Компенсация Менеджер по разработке ПО in Czech Republic в Microsoft составляет от CZK 2.75M за year для 64 до CZK 5.29M за year для 66. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 4.04M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Посмотреть 5 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Microsoft logo
+CZK 5.17M
Block logo
+CZK 1.25M
Robinhood logo
+CZK 1.92M
Stripe logo
+CZK 431K
Datadog logo
+CZK 754K
Verily logo
+CZK 474K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Sometimes a 5 year schedule



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Microsoft in Czech Republic составляет CZK 5,294,394 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Microsoft для позиции Менеджер по разработке ПО in Czech Republic составляет CZK 3,202,596.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Microsoft не найдены

Похожие компании

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Все компании ➜

Другие ресурсы