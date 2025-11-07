Microsoft Программный инженер Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Warsaw Metropolitan Area в Microsoft составляет от PLN 294K за year для 62 до PLN 660K за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 662K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия SDE 59 ( Начальный уровень ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.6K PLN 13.3K

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Microsoft ?

