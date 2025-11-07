Компенсация Программный инженер in Switzerland в Microsoft составляет от CHF 160K за year для 60 до CHF 252K за year для 64. Медианный yearный компенсационный пакет in Switzerland составляет CHF 177K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.8K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 160K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включенные должностиПредложить новую должность
iOS-разработчик
Frontend-разработчик
Инженер машинного обучения
Backend-разработчик
Full-Stack разработчик
Сетевой инженер
QA-инженер
Инженер данных
Продакшн-инженер
Инженер безопасности ПО
DevOps-инженер
SRE-инженер
Крипто-инженер
VR-разработчик
Системный инженер
Разработчик видеоигр
Адвокат разработчиков
Научный сотрудник
Исследователь ИИ
AI-инженер