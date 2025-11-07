Microsoft Программный инженер Зарплаты в Romania

Компенсация Программный инженер in Romania в Microsoft составляет от RON 295K за year для 59 до RON 503K за year для 64. Медианный yearный компенсационный пакет in Romania составляет RON 325K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия SDE 59 ( Начальный уровень ) RON 295K RON 196K RON 81.5K RON 17.1K 60 RON 298K RON 189K RON 88.9K RON 19.5K SDE II 61 RON 337K RON 206K RON 98.7K RON 32K 62 RON 380K RON 243K RON 85.7K RON 51.1K Посмотреть 9 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга: 20 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 20.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно ) Sometimes a 5 year schedule

Какой график вестинга в Microsoft ?

