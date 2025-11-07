Компенсация Программный инженер in Romania в Microsoft составляет от RON 295K за year для 59 до RON 503K за year для 64. Медианный yearный компенсационный пакет in Romania составляет RON 325K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
RON 295K
RON 196K
RON 81.5K
RON 17.1K
60
RON 298K
RON 189K
RON 88.9K
RON 19.5K
SDE II
RON 337K
RON 206K
RON 98.7K
RON 32K
62
RON 380K
RON 243K
RON 85.7K
RON 51.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включенные должностиПредложить новую должность
iOS-разработчик
Frontend-разработчик
Инженер машинного обучения
Backend-разработчик
Full-Stack разработчик
Сетевой инженер
QA-инженер
Инженер данных
Продакшн-инженер
Инженер безопасности ПО
DevOps-инженер
SRE-инженер
Крипто-инженер
VR-разработчик
Системный инженер
Разработчик видеоигр
Адвокат разработчиков
Научный сотрудник
Исследователь ИИ
AI-инженер