Компенсация Программный инженер in Prague Metropolitan Area в Microsoft составляет от CZK 1.1M за year для 59 до CZK 3.52M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Prague Metropolitan Area составляет CZK 2.29M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
59(Начальный уровень)
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
61
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Sometimes a 5 year schedule



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Microsoft in Prague Metropolitan Area составляет CZK 3,612,827 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Microsoft для позиции Программный инженер in Prague Metropolitan Area составляет CZK 2,320,811.

