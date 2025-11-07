Компенсация Программный инженер in Norway в Microsoft составляет от NOK 743K за year для 60 до NOK 2.18M за year для 66. Медианный yearный компенсационный пакет in Norway составляет NOK 1.08M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включенные должностиПредложить новую должность
iOS-разработчик
Frontend-разработчик
Инженер машинного обучения
Backend-разработчик
Full-Stack разработчик
Сетевой инженер
QA-инженер
Инженер данных
Продакшн-инженер
Инженер безопасности ПО
DevOps-инженер
SRE-инженер
Крипто-инженер
VR-разработчик
Системный инженер
Разработчик видеоигр
Адвокат разработчиков
Научный сотрудник
Исследователь ИИ
AI-инженер