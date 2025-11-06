Microsoft Программный инженер Зарплаты в Greater Richmond, VA Area

Компенсация Программный инженер in Greater Richmond, VA Area в Microsoft составляет от $165K за year для 59 до $198K за year для 61. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Richmond, VA Area составляет $166K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

+ $240K + $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга: 20 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 20.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно ) Sometimes a 5 year schedule

Какой график вестинга в Microsoft ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность