Компенсация Программный инженер in Greater Oslo Region в Microsoft составляет от NOK 786K за year для 60 до NOK 1.72M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Oslo Region составляет NOK 1.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Включенные должностиПредложить новую должность
iOS-разработчик
Frontend-разработчик
Инженер машинного обучения
Backend-разработчик
Full-Stack разработчик
Сетевой инженер
QA-инженер
Инженер данных
Продакшн-инженер
Инженер безопасности ПО
DevOps-инженер
SRE-инженер
Крипто-инженер
VR-разработчик
Системный инженер
Разработчик видеоигр
Адвокат разработчиков
Научный сотрудник
Исследователь ИИ
AI-инженер