Компенсация Программный инженер in Greater Oslo Region в Microsoft составляет от NOK 786K за year для 60 до NOK 1.72M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Oslo Region составляет NOK 1.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия SDE 59 ( Начальный уровень ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 786K NOK 665K NOK 78.9K NOK 42K SDE II 61 NOK 876K NOK 702K NOK 113K NOK 60.1K 62 NOK 1.05M NOK 757K NOK 185K NOK 109K Посмотреть 9 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Microsoft ?

