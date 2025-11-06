Каталог компаний
Microsoft
Microsoft Программный инженер Зарплаты в Greater Oslo Region

Компенсация Программный инженер in Greater Oslo Region в Microsoft составляет от NOK 786K за year для 60 до NOK 1.72M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Oslo Region составляет NOK 1.01M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
59(Начальный уровень)
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
61
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Sometimes a 5 year schedule

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Microsoft in Greater Oslo Region составляет NOK 1,722,012 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Microsoft для позиции Программный инженер in Greater Oslo Region составляет NOK 979,186.

Другие ресурсы