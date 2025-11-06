Microsoft Программный инженер Зарплаты в Czech Republic

Компенсация Программный инженер in Czech Republic в Microsoft составляет от CZK 1.1M за year для 59 до CZK 3.66M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 2.29M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия SDE 59 ( Начальный уровень ) CZK 1.1M CZK 874K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Посмотреть 9 Больше уровней

+ CZK 5.17M + CZK 1.25M + CZK 1.92M + CZK 431K + CZK 754K + CZK 474K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( CZK ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга: 20 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 20.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно ) Sometimes a 5 year schedule

Какой график вестинга в Microsoft ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность