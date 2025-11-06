Компенсация Программный инженер in Czech Republic в Microsoft составляет от CZK 1.1M за year для 59 до CZK 3.66M за year для 65. Медианный yearный компенсационный пакет in Czech Republic составляет CZK 2.29M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
CZK 1.1M
CZK 874K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Sometimes a 5 year schedule
