Компенсация Программный инженер in Colombia в Microsoft составляет от COP 203.12M за year для 60 до COP 347.34M за year для 64. Медианный yearный компенсационный пакет in Colombia составляет COP 325.09M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (20.00% ежегодно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Sometimes a 5 year schedule
