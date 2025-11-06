Microsoft Продажи Зарплаты в Prague Metropolitan Area

Компенсация Продажи in Prague Metropolitan Area в Microsoft составляет от CZK 2.27M за year для 60 до CZK 2.41M за year для 61. Медианный yearный компенсационный пакет in Prague Metropolitan Area составляет CZK 2.32M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия 59 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- 60 CZK 1.86M CZK 1.28M CZK 227K CZK 362K 61 CZK 2.02M CZK 1.41M CZK 221K CZK 391K 62 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Посмотреть 8 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 Альтернативный 3 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга: 20 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 20.00 % ежегодно )

20 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 20.00 % ежегодно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Sometimes a 5 year schedule 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )
25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )
25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )
25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно ) Sometimes a 5 year schedule

Какой график вестинга в Microsoft ?

