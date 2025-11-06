Компенсация Продажи in Prague Metropolitan Area в Microsoft составляет от CZK 2.27M за year для 60 до CZK 2.41M за year для 61. Медианный yearный компенсационный пакет in Prague Metropolitan Area составляет CZK 2.32M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Microsoft. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
