Каталог компаний
Microsoft
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продажи
  • 61
  • Taiwan

Продажи Уровень

61

Уровни в Microsoft

Сравнить уровни
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Показать 9 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
NT$168,062
Базовая зарплата
NT$2,824,540
Акции ()
NT$303,986
Бонус
NT$2,016,860
Microsoft logo
+NT$7.35M
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.72M
Stripe logo
+NT$612K
Datadog logo
+NT$1.07M
Verily logo
+NT$674K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Microsoft не найдены

Похожие компании

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Все компании ➜

Другие ресурсы