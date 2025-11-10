Каталог компаний
Microsoft
Программный менеджер Уровень

Principal Program Manager

Уровни в Microsoft

  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
$297,000
Базовая зарплата
$189,000
Акции ()
$56,500
Бонус
$51,500
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Другие ресурсы