Micro Focus Зарплаты

Зарплата Micro Focus варьируется от $13,046 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $229,140 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Micro Focus. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Бизнес-аналитик
$126K
Специалист по данным
$90.2K

Финансовый аналитик
$151K
ИТ-специалист
$193K
Продуктовый дизайнер
$167K
Продуктовый менеджер
$229K
Операции по доходам
$49.1K
Продажи
$42.1K
Менеджер по разработке ПО
$123K
Архитектор решений
$159K
Технический менеджер программ
$160K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Micro Focus — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $229,140. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Micro Focus составляет $124,063.

