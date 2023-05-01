Справочник компаний
Metro
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Metro Зарплаты

Диапазон зарплат Metro варьируется от $13,746 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $143,715 для Операционный маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Metro. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Административный ассистент
$39.8K
Специалист по данным
$64.4K
Операционный маркетинг
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Дизайнер продукта
$74.1K
Менеджер по продукту
$115K
Руководитель проекта
$16.4K
Продажи
$13.7K
Инженер-программист
$60.3K
Архитектор решений
$105K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Metro, — это Операционный маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $143,715. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Metro, составляет $64,405.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Metro

Связанные компании

  • Amazon
  • Uber
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Google
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы