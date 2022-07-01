Mesh.ai Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Mesh.ai варьируется от $14,325 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $105,812 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mesh.ai. Последнее обновление: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер-программист
Median $20K
Аналитик данных
$106K
Продуктовый менеджер
$14.3K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mesh.ai — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $105,812. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mesh.ai составляет $20,000.

