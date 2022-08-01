Каталог компаний
Merlin Labs Зарплаты

Медианная зарплата Merlin Labs составляет $150,000 для Программный инженер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Merlin Labs. Последнее обновление: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
Median $150K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Merlin Labs — Программный инженер с годовой общей компенсацией $150,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Merlin Labs составляет $150,000.

