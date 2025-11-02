В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:

16.67 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 16.67 % ежегодно )