Компенсация Программный инженер in United States в Mercury составляет от $132K за year для IC1 до $293K за year для IC4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $214K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия

График вестинга Основной 16.67 % ГОД 1 16.67 % ГОД 2 16.67 % ГОД 3 16.67 % ГОД 4 16.67 % ГОД 5 16.67 % ГОД 6 Тип акций RSU В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга: 16.67 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 16.67 % ежегодно )

16.67 % переходит в собственность в 6th - ГОД ( 16.67 % ежегодно ) 7 years post-termination exercise window.

Какой график вестинга в Mercury ?

