Компенсация Программный инженер in United States в Mercury составляет от $132K за year для IC1 до $293K за year для IC4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $214K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:
16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)
7 years post-termination exercise window.
Включенные должностиПредложить новую должность