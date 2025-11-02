Средняя общая компенсация Продажи in United States в Mercury составляет от $71.3K до $101K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025
Средняя общая компенсация
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:
16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)
7 years post-termination exercise window.