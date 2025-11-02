Компенсация Продукт-менеджер in United States в Mercury составляет $289K за year для IC3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $230K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:
16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)
7 years post-termination exercise window.