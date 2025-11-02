Каталог компаний
Mercury
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

Mercury Продукт-дизайнер Зарплаты

Компенсация Продукт-дизайнер in United States в Mercury составляет $280K за year для IC4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $190K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акций
RSU

В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:

  • 16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)

7 years post-termination exercise window.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Mercury in United States составляет $588,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercury для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $185,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Mercury не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы